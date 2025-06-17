Comerciantes y propietarios de locales de Lleida reclaman al juzgado que anule la tramitación de Torre Salses

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El juzgado contencioso administrativo 1 de Lleida acoge este martes una vista para dirimir la demanda interpuesta por la Associació Projecte Lleida, que reúne a unos 160 comerciantes y propietarios de locales, contra la tramitación del centro comercial que Promenade Lleida impulsa en las afueras de la ciudad. El abogado de esta asociación opositora al proyecto, Jorge Culleré, ha explicado que quieren que la justicia considere "nula de pleno derecho" la modificación del proyecto de reparcelación del plan parcial de Torre Salses que la Paeria aprobó el verano del 2021. Según el abogado, "se quiso hacer pasar como una mera modificación lo que es una auténtica nueva reparcelación" y, si les dan la razón, "se tendría que volver a tramitar desde el comienzo".

Entre las pruebas que está previsto que se presenten este martes en el juicio hay un informe de un despacho de arquitectura que ha asesorado a la Associació Projecte Lleida. A la vista también asisten representantes del Ayuntamiento de Lleida, de Promenade Lleida y de la junta de compensación del sector SUR 42 de Torre Salses.