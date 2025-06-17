El ayuntamiento creará un “espacio antirrumores” para desmentir bulos

La Paeria de Lleida creará un “espacio antirrumores” para combatir los bulos y noticias falsas que dañen la imagen de la ciudad y actuar “en defensa del interés general”. Es una de las medidas que el gobierno municipal presentó ayer y que forman parte del nuevo Pacto para el Civismo y la Convivencia, un documento que se articula en 5 ejes y que tiene como meta ser “una herramienta transformadora para hacer una ciudad más cívica, ordenada y en la que se viva mejor”.

Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que detalló que el Pacto está en su fase final y se presentará en septiembre para que se adhieran los ciudadanos y entidades que lo deseen. También en septiembre está previsto que se presente el nuevo cuadro de sanciones de la ordenanza de civismo, que aumentarán su importe e irán en función de la reincidencia y la situación socioeconómica de cada infractor.

El “espacio antirrumores” fue anunciada por el comisionado de la alcaldía para el Pacto para el Civismo, Carles Alsinet, que no concretó más detalles. Al respecto, Larrosa no citó ninguna página o red social, pero sí puso ejemplos. “Se ha dicho que en Lleida hay fentanilo o peleas multitudinarias cada día y eso no es cierto, contribuyen a dar una mala imagen de la ciudad que no es verdad y debemos denunciarlo”, aseguró el alcalde, que remarcó que “no es un tema político, es para defender la imagen de la ciudad y el interés general”.

Sobre el Pacto para el Civismo y la Convivencia, la teniente de alcalde Cristina Morón dijo que “queremos que sea una herramienta ágil y práctica para la ciudadanía y más de 200 personas han participado en su elaboración”.

Por su parte, el concejal de Participación, Roberto Pino, detalló que se han presentado 270 propuestas y la mayoría están relacionadas con reforzar el papel de agentes cívicos y educadores, mejorar el transporte público y la convivencia entre peatones y ciclistas en la vía pública o crear espacios cerrados para perros o zonas deportivas, entre otras. Al respecto, Larrosa apeló a la corresponsabilidad ciudadana para tener “una ciudad limpia, ordenada y en la que se respete a todo el mundo”.

El grupo municipal de ERC criticó que se deje fuera del Pacto del Civismo el debate sobre el modelo de su ordenanza. “No tiene sentido reformar una ordenanza antes de pactar colectivamente cómo convivir”, dijo su portavoz, Juanjo Falcó.