La oficina de Extranjería en Lleida, desbordada por el alud de expedientes

Los trabajadores de la oficina de Extranjería de Lleida hicieron este lunes dos horas de huelga, de 9.00 a 11.00, para denunciar la sobrecarga laboral que sufren desde hace años, la falta de personal y que sus condiciones laborales son peores que otras oficinas estatales. El paro, convocado por CCOO y CGT, formaba parte de una serie de protestas que empezaron hace meses para denunciar esta situación, que se ha agravado después de que a mediados de mayo entrara en vigor el nuevo reglamento que facilita solicitar la regularización a personas migrantes, al reducir de 3 a 2 los años de estancia necesarios, lo que ha comportando un gran aumento de la carga de trabajo.

Según explicó este lunes la delegada de CCOO, Bàrbara Primo, “del 1 al 19 de mayo entraron 380 expedientes y el día 20 entró en vigor el nuevo reglamento y desde entonces hasta el 31 de mayo llegaron 545, un 148% más. Es lo que se esperaba y es positivo, pero el problema es que no somos suficiente personal, faltan manos y mejores condiciones para hacer bien nuestro trabajo”. Primo recordó que en Lleida solo hay unos 15 trabajadores “y van ahogados de trabajo”, motivo por el cual llevan meses reclamando mejoras “y no pararemos”.