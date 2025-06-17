Prisión para los cuidadores de la ‘maría’ transgénica de Els Frares

Publicado por A.G.B. Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia decretó a finales de la semana pasada prisión provisional sin fianza para los tres hombres, de nacionalidad albanesa, que fueron detenidos por los Mossos como presuntos cuidadores de la plantación de marihuana transgénica hallada en una nave del polígono Els Frares. Decomisaron 500 plantas. Cada una de ellas tenía tres ramificaciones, lo que hace que produjeran como si hubiera 1.500 a pleno rendimiento.