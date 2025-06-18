El jefe de la Guardia Urbana de Lleida, nuevo delegado de Interior

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El actual intendente jefe de la Guardia Urbana, Josep Ramon Ibarz, será el nuevo delegado de la conselleria de Interior en Lleida, en sustitución de Xavier Garròs. Ibarz era una de la decena de personas que se habían presentado al proceso de selección para este cargo convocado hace unas semanas y, según ha podido saber SEGRE, el departamento ya ha notificado que él ha sido el elegido. Así lo confirmaron ayer fuentes municipales, que indicaron que el actual inspector subjefe, Josep Mallada, asumirá provisionamente el mando de la Policía Local como intendente en funciones. El ayuntamiento deberá convocar un concurso público para cubrir este puesto de forma definitiva, ya que la normativa obliga a que sea por oposición.

Ibarz, nacido en 1963, era el máximo responsable de la Guardia Urbana desde agosto de 2007, cuando accedió al puesto relevando a Agapito Astudillo y tras imponerse a otro aspirante en un concurso oposición. Hasta entonces era el subjefe de la región metropolitana sur de los Mossos d’Esquadra, aunque anteriormente ya había tenido un papel destacado en las comarcas de Ponent por su labor investigadora en la resolución de varios crímenes a finales de la década de los años 90. Asimismo, fue uno de los mandos claves en el despliegue de los Mossos en Barcelona. En principio, está previsto que asuma el cargo de delegado de Interior el próximo 1 de julio.

Durante el periodo en el que ha estado al frente de la Policía Local, este cuerpo ha pasado de tener unos 200 agentes a los 250 actuales, crecimiento que ha tenido lugar en los últimos años, una vez eliminadas las restricciones que se implantaron durante los recortes presupuestarios para cubrir plazas públicas vacantes. Su llegada también coincidió con el inicio del proceso para construir la nueva comisaría, que fue inaugurada en marzo de 2011. Durante más de dos años, desde que se derribó la anterior y estuvo lista la actual, la Urbana estuvo ubicada provisionalmente en un complejo de barracones en Gardeny.