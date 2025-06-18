SEGRE

Un joven detenido por un robo violento en una tienda de cosmética y perfumes en Lleida

En la avenida de Valencia, en el barrio de Cappont

Imagen de la comisaría de la Guardia Urbana. - SEGRE

La Guardia Urbana de Lleida detuvo el lunes por la noche a un joven de 18 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en una tienda de maquillaje, cosmética y perfumes de la avenida València, en Cappont. El sospechoso fue localizado y arrestado en la plaza de Els Gramàtics.

Arrestado un fugado de la justicia

Un hombre de 38 años fue arrestado a primera hora de la tarde del lunes por la Guardia Urbana porque tenía en vigor una orden de reclamación judicial, emitida por el juzgado de Instrucción 1 de Lleida por un presunto delito de hurto. Fue detenido en la calle Timbalers, en el Barri Antic. Por otra parte, una patrulla de la Policía Local detuvo a las 21.45 horas del lunes a un joven de 23 años por romper una orden de alejamiento sobre las 21.45 horas. Fue identificado en la calle Tallada y le imputanun delito de quebrantamiento de condena.

Imputados por intentar okupar un piso

La Policía Local denunció penalmente ayer por la tarde a varias personas cuando intentaban okupar un piso del Bloc Grup Mariola. Fueron imputados por un delito de allanamiento en grado de tentativa. Vecinos alertaron de lo que estaba ocurriendo.

