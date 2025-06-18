Ligera bajada del precio del alquiler en Lleida por primera vez en años: “sólo hemos empezado”

Publicado por S. COSTA D. REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Por primera vez en los últimos diez años, los alquileres en Lleida han experimentado una ligera bajada de precios. Así lo constatan los datos publicados ayer por el Institut Català del Sòl, que muestran que en el conjunto de la provincia el precio medio de los alquileres firmados en el primer trismestre del año han disminuido un 1,6%, con respecto al mismo periodo de 2024, situándose en los 494,97 euros. Un descenso que también se ha notado en la capital, donde se ha reducido un 2,7%, hasta los 553,43 €. Sin embargo, este descenso no ha sido generalizado, y las comarcas que han registrado más subidas son la Val d'Aran con 774,01 € de media (19%), Alta Ribagorça con 461,69 € (8%) y Les Garrigues con 437,91€ (7%), En el Pallars Sobirà, con 467,03€ (6,6%), la Segarra, con 428,41€ (1,9%) y la Noguera, con 428,52€ (1,1%) también han aumentado.

En el otro extremo, las comarcas en las que más ha bajado fueron el Solsonès, con 420,72€ (-5%), Pallars Jussà, con 401,58€ (-4,2%), Urgell, con 427,68€ (-4,2%), Pla d’Urgell, con 462,64€ (-1,1%) y Alt Urgell, con 564,23€ (-0,23%).

Los municipios en los que más se reduce el precio medio son Tàrrega, con 414,20€ (-10,5%), Solsona, con 393,55 € (-9,5%), Cervera, con 408,86 (-4,3%) y Tremp, con 405,76€ (-1,2%). Mientras, los que han experimentado mayores subidas son Vielha, con 644,84€ (6,4%), Les Borges Blanques, con 452,24€ (4,9%), Balaguer, con 435,28€ (4,8%), Sort, con 458,82€ (4,5%), La Seu d’Urgell, con 576,71€ (1,4%), El Pont de Suert, con 422,86€ (0,6%) y Mollerussa, con 476,05 € (0,4%).

Por otro lado, Barcelona ciudad, con 1.087,23€ de precio medio del alquiler, ha registrado una bajada interanual del 8,9% en el primer trimestre del año.

En Catalunya el precio medio ronda los 828,23 €, un 4,9% menos. La consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, celebró el descenso generalizado de los alquileres y avisó de que “sólo hemos empezado”.