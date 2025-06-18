Restablecida la circulación de trenes de alta velocidad con origen y destino Lleida después de la incidencia en la señalización

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La circulación de trenes de alta velocidad con origen y destino Lleida, que se encontraba interrumpida por una incidencia desde primera hora de la mañana, se ha restablecido hacia las 13.30 horas al quedar resuelta la incidencia, según Adif.

La incidencia afectaba a la señalización en la salida de Lleida dirección Barcelona, entre las estaciones de Bifurcación Artesa y Puigverd de Lleida.

Un panell informatiu a l'estació de Lleida aquest dimecres al matí.Joan Martí

El incidente ha provocado que la circulación de trenes de alta velocidad quedara interrumpida durante un rato entre Barcelona y Madrid a primera hora de la mañana, pero antes de las 8.30 horas la circulación entre Barcelona y Madrid de los trenes que no tenían que detenerse en Lleida se ha ido recuperando gradualmente, aunque hasta las 13.00 horas, aproximadamente, la incidencia en los trenes con origen y destino Lleida se mantenía.

Viatgers de l'alta velocitat a Lleida faran el recorregut fins a Tarragona amb servei alternatiu amb autobús.Santi Costa Domingo

En este sentido, en la estación de Lleida se han acumulado centenares de viajeros de la alta velocidad, muchos de ellos desde primera hora de la mañana. Algunos viajeros han realizado parte del trayecto hacia su destino con servicios alternativos con autocares.