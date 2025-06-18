Vista judicial por el recurso contra Torre Salses

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El recurso contencioso-administrativo que la asociación Projecte Lleida interpuso hace 4 años contra la tramitación del centro comercial de Torre Salses, promovido por Promenade Lleida, llegó ayer a los juzgados. El abogado de los demandantes, Jorge Culleré, explicó que pretenden que la justicia considere “nula de pleno derecho” la modificación del proyecto de reparcelación aprobada en 2021 porque “se quiso hacer pasar como una mera modificación lo que es una auténtica nueva reparcelación”, valoró. Si la justicia les da la razón, el proyecto “se tendrá que volver a tramitar desde el inicio”, afirmó. En representación de la plataforma demandante –formada por más de 160 comerciantes y propietarios–, Miquel Borraz explicó que “nos oponemos a Torre Salses porque nos parece un proyecto totalmente disparatado y lo único que hará es desestructurar Lleida y degradarla más”.

En la vista de ayer se presentó un informe encargado por los demandantes a un despacho de arquitectura. El ayuntamiento afirmó que se trató de la práctica de la prueba, “un trámite rutinario en este proceso referente a un acuerdo de junta de gobierno local de 2021, con el anterior gobierno de la Paeria”.