Declara que su novio la violó y la maltrató cuando tenía solo 14 años

La Audiencia de Lleida juzgó ayer un caso de presunta violación y malos tratos en una pareja adolescente. Habría ocurrido en verano de 2019 en el Jussà, cuando el acusado contaba con 18 años y la denunciante cumplió 14 años ese agosto. La chica sufrió estrés postraumático, llegó a autolesionarse e ingresó en un psiquiátrico. La Fiscalía solicitó una condena de 14 de prisión por los delitos de agresión sexual y maltrato habitual en el ámbito familiar. La edad de consentimiento sexual en España es a los 16 años.

La joven, que actualmente tiene 19 años, fue la primera en declarar y lo hizo protegida por una mampara. Explicó que empezaron a salir en abril de 2019, cuando ella tenía 13 años y cursaba Segundo de la ESO. Relató que el inicio de la relación fue “normal” pero que a los dos meses su novio empezó a insultarla y menospreciarla. “Eres una puta” y “no sirves para nada” fueron dos de los ejemplos que puso. Posteriormente, aseguró que llegaron otros malos tratos. En una ocasión le habría propinado un puñetazo que le causó un derrame en un ojo y en otros la empujó y le levantó el brazo para pegarla delante de varios amigos, que lo corroboraron. Sobre el primer episodio, afirmó que le dijo a su madre que su novio se lo había hecho jugando. También explicó que tuvieron relaciones sexuales y que todas ellas fueron consentidas salvo una, que se produjo en el cochedel acusado durante la Festa Major de Tremp. “Nos fuimos para hablar tras una discusión. Nos pusimos en la parte de atrás. Me agarró por las muñecas, me quitó la ropa y me forzó”, aseguró. Días después la joven le denunció ante los Mossos d’Esquadra. Por su parte, el acusado, que declaró en último lugar y solo respondió a su abogado, negó que la hubiera maltratado y violado. “Teníamos una relación tóxica, lo máximo fueron insultos mutuos durante discusiones y las relaciones sexuales fueron consentidas”.

También declararon las madres de ambos. La de la chica dijo que “mi hija empezó a estar irritable y nerviosa”. Añadió que le dijo al novio de su hija que era “una niña vulnerable porque años atrás sufrió bullying y que no le pusiera una mano encima”. En cambio, la madre del acusado afirmó que la denunciante incluso le llegó a preguntar cuándo se debía tomar la pastilla del día después.

Una psicóloga de Justicia explicó que la denunciante sufría estrés postraumático por unos hechos que serían compatibles con una situación vivida con indicadores de violencia de género y de agresión sexual. Añadió que el relato era creíble y no tenía motivaciones secundarias.