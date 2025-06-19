La Paeria de Lleida instalará placas solares en 12.500 m2 de cubiertas de 53 edificios públicos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cincuenta y tres edificios de titularidad municipal y entes vinculados tendrán placas fotovoltaicas para autoconsumo energético en sus cubiertas para reducir la factura de la Paeria en unos 120.000 euros anuales. En concreto, el ayuntamiento licitará, por lotes, su instalación en 37 tejados de inmuebles municipales, 10 del parque Agrobiotech, 4 del Instituto Municipal de Ocupación, uno de Fira de Lleida y el Centre de Negocis i Convencions de la Llotja. La primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana y Sostenibilidad, Begoña Iglesias, añadió que el contrato incluirá renovar la climatización de varios edificios municipales. Las placas podrán alcanzar una capacidad máxima de potencia instalada de 3.900 kWp, aprovechando un total de 12.550 metros cuadrados de cubiertas. La producción mínima prevista es de 5.743.705 kWh anuales. La comisión de Gestión de la Ciudad informó ayer del pliego de condiciones para licitar el proyecto por 12 años y un presupuesto de 9,5 millones. La adjudicataria se encargará del diseño, financiación, ejecución, explotación y mantenimiento de las instalaciones a través de un contrato de rendimiento energético.

El pago a la empresa se vincula directamente a la energía solar realmente autoconsumida, ofreciendo así un fuerte incentivo para que gestione de forma activa la producción y el consumo energético. La fórmula principal de optimización será el autoconsumo compartido, aprovechando el máximo número posible de suministros eléctricos del ayuntamiento. El consistorio efectuó un estudio técnico del potencial de autoconsumo a partir de datos reales de consumos y analizó 90 edificios con un potencial de 7.000 kW, de los que se han seleccionado los 37 más viables en los que se desplegarán placas con 3.200kW de capacidad. Los otros inmuebles suman los 700kW restantes.

La comisión también aprobó iniciar la licitación para cubrir la pista deportiva del centro cívico de La Bordeta, como publicó este diario, a la que deberá dar luz verde la junta de gobierno local. La primera que se instaló en 2018 colapsó tras un temporal y su reemplazo es una reiterada reivindicación vecinal. Iglesias indicó que esperan que esté lista para las fiestas del barrio del próximo año. El presupuesto es de 245.390,98 euros.

Por otra parte, se informó de la modificación del plan parcial SUR 12, en Els Mangraners, para ajustar el reparto de los pisos de alquiler asequible, teniendo en cuenta las operaciones que ya hay en marcha en la zona. También de la propuesta de aprobación provisional del plan especial urbanístico para instalar una gasolinera en la travesía de Montcada a Gualda y de la adquisición de dos furgonetas y un 4x4 híbrido para la Guardia Urbana.