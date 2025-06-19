Ya es oficial: nuevo escudo heráldico de la ciudad de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Diario Oficial de la Generalitat publicó ayer la resolución que daba conformidad al cambio del escudo de la ciudad de Lleida. Una modificación que la paeria hizo a instancias de la Generalitat para que sea legalizado conforme a la heráldica de las ciudades históricas de Catalunya. El principal cambio con respecto al anterior es que se cambia la corona de marquesado por una de gran ciudad, que es la que le corresponde a las ciudades de más de 20.000 habitantes, según la normativa catalana.

Otro cambio es que el tallo de flores de lirios blancos que hay dentro de la bandera catalana tiene más nudos, y también se suprime la corona de laurel que también figura en la bandera de la ciudad. El cambio de escudo fue avalado por el Institut d'Estudis Catalans y por el pleno municipal hace meses.