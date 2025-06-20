Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Microsoft Copilot Day organizado por IFR en Lleida congregó ayer más de un centenar de profesionales y directivos empresariales en el auditorio del Parque Científico de Gardeny. La jornada, enfocada a empresas y organizaciones de las áreas de Lleida y Huesca, fue un punto de encuentro clave para descubrir aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en el entorno corporativo dentro del ecosistema Microsoft.

Durante el encuentro, los expertos de Microsoft e IFR desglosaron como la IA está revolucionando los procesos laborales. Magda Teruel, Partner Solution Architect Copilot de Microsoft, inauguró las sesiones mostrando casos de uso reales donde la IA mejora significativamente la productividad de los trabajadores. Posteriormente, Pablo Almirall, director de PYMES de IFR, profundizó en la evolución de la relación persona-tecnología, mientras que Carles Buil, CEO de IFR, cerró las ponencias explicando las ventajas de estandarizar procesos para facilitar la implementación de soluciones de gestión y simplificar la adopción de la IA.

Un asistente inteligente para el entorno laboral

Microsoft Copilot se ha presentado como un asistente de inteligencia artificial diseñado para trabajar de manera colaborativa con los equipos humanos, impulsando tanto la productividad como la eficiencia operativa en las empresas. Su integración en herramientas cotidianas permite una experiencia fluida orientada a resultados, con aplicaciones específicas que abarcan tanto Microsoft 365 como la plataforma Dynamics 365.