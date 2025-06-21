ERC pide municipalizar el Aula de Teatre al quedar desierta la concesión

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo de ERC en la Paeria reclamó ayer al gobierno municipal que municipalice el Aula de Teatre después de que la licitación para su concesión quedara desierta. “Es una mala noticia para Lleida y la educación artística de nuestra ciudad”, dijo en un comunicado, en el que afirmó que la escuela está “en peligro por culpa de la inacción y de la incompetencia de este gobierno y la concejalía de Educación”. Añadió que “ya alertamos que pasaría porque el modelo no se ajusta a lo que el Aula necesita, porque en términos económicos es un auténtico abuso y porque han juntado el Aula con actividades de la Escola d'Art Municipal”. Los actuales gestores mostraron su rechazo a la nueva licitación y se manifesaron junto a familias y alumnos. ERC remarcó que “la municipalización es la mejor opción para garantizar la calidad e igualdad entre las escuelas artísticas municipales” y rogó al PSC que opte por este modelo, “busque un entendimiento lo antes posible y redacte de nuevo el contrato”.

Por otro lado, ERC también denunció ayer “el deterioro progresivo” del espacio público del barrio del Clot.