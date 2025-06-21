SEGRE

Últimos trabajos para hacer más peatonal la avenida Flix

Las obras se hacen entre las calles Sant Ramon y Terol. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Las obras de remodelación de la avenida Flix para ampliar sus aceras, habilitar más pasos de peatones y dar más espacio a ciclistas están en su recta final y ayer acabaron los trabajos de asfaltado. En los próximos días se procederá a pintar la señalización horizontal y la plantación de árboles para dar por acabados los trabajos. Las obras se hacen en el tramo comprendido entre las calles Sant Ramon y Terol, han costado 372.544,48 euros y las ha financiado la Unión Europea.

