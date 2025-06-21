Veterinaria exige ampliar el grado a 6 años y las universidades lo rechazan

Publicado por AZU M.G. Creado: Actualizado:

La Subdirección del Grado de Veterinaria de la UdL junto con el colectivo de estudiantes del centro, ha expresado su desacuerdo con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas de no someter a votación la ampliación de la titulación a 360 créditos ECTS a pesar de haber sido aprobada por el ministerio de Sanidad. En un escrito firmado por profesores y representantes estudiantiles, informaron que la actual estructura de 300 créditos en la titulación de Veterinaria dificulta la adquisición de las competencias clínicas exigidas por la normativa europea y denuncian las limitaciones estructurales que arrastra la formación en la UdL. Entre las más destacadas, la ausencia de un hospital veterinario propio, la escasa representación de áreas clave como la medicina de animales pequeños y equinos o la dificultad para garantizar prácticas clínicas suficientes y diversificadas. Además, advierten de la elevada carga docente que soportan los estudiantes sin el equilibrio necesario entre teoría y práctica, y que en consecuencia han desarrollado problemas de salud mental. La reivindicación es compartida por las facultades del estado y, a la espera de una respuesta institucional, defienden en una carta pública que la reforma no solo cumpliría con los estándares europeos, sino que “representaría una oportunidad estratégica para reforzar la calidad docente, impulsar las competencias clínicas y avanzar hacia un modelo más justo, equitativo y alineado con los valores del bienestar animal y la salud pública” y así evitar “reducir la movilidad de los estudiantes de nuestras universidades por no cumplir los estándares europeos”, añadió la subdirectora del grado de Veterinaria, Irina Garcia a Segre.