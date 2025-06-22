La Paeria pone placas solares en la escuela de Pardinyes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento está ultimando la instalación de placas solares en las cubiertas de la escuela Pardinyes y del centro cívico de Cappont. El proyecto, financiado con 216.115 euros de fondos europeos destinados a fomentar el autoconsumo en los edificios municipales, empezó con la colocación de 115 módulos fotovoltaicos en el colegio, sobre estructuras de aluminio. La instalación permite generar electricidad con una potencia conjunta de 55,2 kWp (la nominal o efectiva total será de 45 kW), y la energía se destinará al autoconsumo del mismo edificio y para suministrarla a otros equipamientos públicos en un radio de 500 metros.

Mientras, la instalación de Cappont es más reducida y se destinará únicamente al autoconsumo del propio edificio. Contará con 39 módulos de 460 Wp de potencia, también en la cubierta, que generarán una potencia total de 18 kWp.

El proyecto también prevé la instalación de placas solares en las escuelas Joan Maragall, Ginesta y en el centro cívico de Balàfia.