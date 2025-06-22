La Policía avisa sobre la estafa del Bizum inverso

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Policía Nacional alerta sobre la estafa del Bizum inverso que consiste en que el usuario cree que está recibiendo dinero pero en realidad está autorizando un pago. A diferencia del uso habitual de esta plataforma, los estafadores no transfieren fondos sino que envían una solicitud de dinero. Si la víctima acepta sin leer, autoriza una salida de dinero de su cuenta. La Policía explica que si el usuario recibe un Bizum, el banco no pide ninguna confirmación pero si lo hace, insta a sospechar y no aceptarlo. El Instituto Nacional de Ciberseguridad asegura que esta estafa se puede identificar a través de indicadores como solicitudes urgentes o insistencia para aceptar el pago sin leer, ofertas demasiados buenas o condiciones poco realistas, perfiles falsos o sin actividad en plataformas, mensajes mal redactados o contactos desde números desconocidos.