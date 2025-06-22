Las columnas de los Docs empiezan a lucir de blanco

Estado actual de las obras en el interior de los Docs, con varios pilares pintados de blanco. - GERARD HOYAS

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El viejo almacén modernista de los Docs se está transformando poco a poco para albergar la futura estación de autobuses de la ciudad, y ayer ya se podían ver algunos de los pilares metálicos y sus jácenas pintados de blanco, dejando atrás su granate original. Los pilares más deteriorados –porque además de soportar el peso del edificio recogen las aguas pluviales– deberán ser sustituidos “copiando el modelo de pilares preexistentes”, indicó el departamento de Territorio.

La obra, de la Generalitat, cuenta con un presupuesto de 43 millones financiados con fondos europeos. Está previsto que los trabajos, a cargo de Copisa, acaben el próximo marzo.

La terminal tendrá 28 andenes y ocupará una superficie de 11.600 metros cuadrados. Habrá accesos tanto por la avenida Princep de Viana como por la calle Comtes d’Urgell.