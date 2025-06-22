Moción de ERC y Junts en pro de la ludoteca Arenys del Segre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los grupos municipales de ERC y Junts han presentado una moción conjunta para el próximo pleno para instar a que la Paeria manifieste su rechazo “a cualquier decisión de la Generalitat que implique el cierre o la reducción del servicio de la ludoteca Arenys del Segre”, situada en el Passeig de Ronda. Ante la alarma por una posible externalización o una cesión a los ayuntamientos que consideran “sin garantías”, reclaman manenter el servicio como competencia de la Generalitat y garantizar que no se suprimirá, no trasladar responsabilidades a los ayuntamientos sin dotaciones económicas ni recursos humanos, reclamar un convenio estable y suficientemente dotado en caso de un nuevo modelo de gestión y trasladar la moción a los órganos competentes de la Generalitat, el consejo comarcal, las escuelas y AFA de la ciudad. Familias han recogido más de 120 firmas en contra del cierre de la ludoteca.