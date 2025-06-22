Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Un hombre de 60 años murió el viernes por la noche al incendiarse un piso en la calle Príncep de Viana, en el número 62. El fuego también obligó a confinar al resto de vecinos del inmueble. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 23.15 horas que salía humo del balcón del primer piso de un edificio de planta baja y seis pisos. Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones de los Bombers, con una quincena de efectivos (tres camiones de agua, la autoescalera y un vehículo de mando), que al llegar localizaron el incendio en un piso de la primera planta y humo en la escalera del edificio. Por esta razón, pidieron a los vecinos de las plantas superiores que se confinaran al interior de sus domicilios y se iniciaron las tareas de ventilación.

En aquel momento, en el interior del piso afectado los Bombers localizaron sin vida el cuerpo de un hombre. Según fuentes próximas, el fuego había calcinado toda la vivienda y habría caído parte del techo. Los efectivos descartaron a más víctimas en el interior así como afectación estructural del inmueble. También se hizo una apertura en el hueco de la escalera del edificio, por una claraboya, para forzar la ventilación natural del humo y se comprobó con el detector de gases si la estructura estaba limpia de humos. En el lugar también trabajaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación del incendio y de las tareas judiciales, y dos unidades del SEM. Mientras tanto, la Guardia Urbana cortó la calle para facilitar la tarea de los servicios de emergencias.

El mayo pasado se registró otro incendio mortal en una vivienda de Tàrrega en el cual perdió la vida Xavier Garcia, de 57 años, escritor y experto en la obra de Manuel de Pedrolo. El fuego se produjo en el primer piso en la calle de Sant Joan. Los Bombers recibieron el aviso a las 4.25 horas. Otras tres personas resultaron heridas de carácter leve por inhalación de humo, una familia que residía en el tercer piso del edificio.