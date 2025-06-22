Piden prohibir y sancionar las relaciones entre personal penitenciario y presos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sindicato CSIF pide prohibir de forma explícita las relaciones emocionales, afectivas o sexuales entre personal penitenciario y presos “para proteger la seguridad y la integridad del sistema”. De esta forma, solicita que se considere una falta muy grave y que además se establezca un protocolo de actuación inmediata que suponga la suspensión cautelar de funciones así como investigación y, si es necesario, derivación a Fiscalía. Asimismo, en el cambio de normativa el sindicato también propone sanciones disciplinarias que comporten la expulsión del cuerpo penitenciario, la inhabilitación para trabajar en ejecución penal o responsabiliades penales si hay otros delitos asociados a la relación. También se pide trabajar en prevención con una formación anual sobre límites profesionales y manipulación emocional, la supervisión de perfiles de riesgo en la selección del personal y un canal de denuncia confidencial.

En un comunicado, el sindicato señala que las relaciones entre personal penitenciario de cualquier ámbito e internos, que aseguran que se integran bajo el llamado Código Rosa, pueden suponer graves riesgos de seguridad y que están convertiendo en algo “demasiado habitual”.