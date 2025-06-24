Quejas por altas temperaturas en las habitaciones del hospital Arnau

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Pacientes y familiares de usuarios del hospital Arnau de Vilanova aseguran que el aire acondicionado no funciona en las habitaciones de –al menos– la tercera y cuarta planta, por lo que “hace un calor horrible, es alucinante e insoportable”, denuncia una persona que ha estado varios días ingresada recientemente. Indica que los pasillos sí están climatizados, pero las habitaciones no, así que “tenía que dejar la puerta abierta para que entrara algo de fresco”, explica. También lamenta que “varios pacientes a los que daban el alta salían de las habitaciones con sus propios ventiladores que trajeron de casa”. En su caso, “compartí con mi compañera de habitación uno que le dejaron unas enfermeras del hospital”, afirma.

La paciente explica que preguntó a una enfermera por qué no funciona el aire dentro de las habitaciones y “me respondió que se debe a razones sanitarias, para que los virus o infecciones no pasen por los conductos”. No obstante, es escéptica con esta explicación porque “entonces no habría climatización en ningún hospital”, dice. Además, “no recuerdo que haya hecho este mismo calor en el hospital durante ningún otro verano anterior”, añade.

Representantes de los trabajadores explicaron que “puede que no se pueda regular la temperatura, pero el aire acondicionado centralizado sí que debería funcionar”. Al ser preguntada ayer por esta cuestión, una portavoz del hospital afirmó que “desde Mantenimiento y Servicios Generales nos acaban de decir que están revisando este tema en estos momentos”, pero no dio más detalles.

n Mañana se reabrirá al tráfico la calle Arquitecte Gomà desde la rotonda de la avenida Pinyana. Esta calle ha estado cortada parcialmente desde junio de 2023, cuando empezaron las obras del nuevo edificio de consultas externas del hospital. Desde entonces solo se puede acceder al parking subterráneo desde Eugeni d’Ors, pero mañana se recuperará la entrada habitual (desde Pinyana) y Arquitecte Gomà volverá a ser de un sentido de circulación.