La Paeria dice que el POUM ya prevé la estación en Onze de Setembre

El gobierno de la Paeria aseguró ayer que había sido informado de las conversaciones entre Junts y representantes de la Administración General del Estado sobre el estudio para una nueva estación de trenes en Onze de Setembre, tanto por parte del grupo parlamentario, con quien ya ha mantenido reuniones para tratar esta cuestión, como el Estado. “El alcalde y el gobierno municipal valoran muy positivamente esta apuesta por la movilidad, que concuerda con el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que prevé esta nueva estación que debe conectar con la vía férrea soterrada y facilitar el acceso a los centros hospitalarios de la ciudad”, indicó una portavoz municipal, y añadió que harán más valoraciones una vez mantengan la reunión prevista con el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.Precisamente, el jefe de la oposición en la Paeria y líder del PP, Xavi Palau, también destacó que esta posible estación ya está contemplada en el nuevo POUM. “Lo venden como un gran anuncio cuando hace meses que ya está sobre papel. Solo es una estrategia de PSC y Junts para justificar el pacto tanto en Lleida como en Madrid. Con esta situación, Isidre Gavín y Violant Cervera son la muleta de Fèlix Larrosa y Pedro Sánchez para que continúen desgobernando Lleida y España”, indicó.La diputada de ERC por Lleida, Inés Granollers, manifestó por su parte que “cualquier inversión en Lleida es buena siempre que no haga perder otras inversiones más necesarias que otra estación dentro de la ciudad, que no es un clamor ciudadano”, e instó a los grupos parlamentarios a no hacer “brindis al sol que pueden crear frustraciones”. La concejala del Comú, Laura Bergés, también cree que “este tipo de anuncios son un brindis al sol y desvían esfuerzos y atención respecto a reclamaciones más urgentes, mientras está pendiente el refuerzo de Rodalies, la recuperación dels servicio a Monzón con paradas en Almacelles y Raimat y la mejora del Avant a Barcelona”.