Todos los ciclos de FP tendrán más de 500 horas de prácticas a partir del próximo curso

Publicado por Marc Carbonell Lleida

Uno de los principales retos del departamento de Educación y Formación Profesional para el próximo curso será garantizar que “toda la FP se tendrá que hacer en formato dual, en el marco de la nueva ley” que se aprobó en 2022 y se implantará en todos los ciclos formativos a partir de septiembre. Así, los estudiantes de la modalidad general tendrán 515 horas de prácticas en empresas, “una cuarta parte del proceso formativo”. Mientras, en la FP intensiva –con mayor compromiso de contratación y remuneración por parte de las empresas– las prácticas alcanzarán a ser “prácticamente la mitad de las horas, un curso escolar”. Lo explicó ayer el director general de Formación Profesional, Ricard Coma, que participó en la jornada de clausura del curso que se celebró en la Llotja.

Coma explicó que la FP dual supondrá “un incremento de unas 100 horas más de prácticas” en la modalidad general, algo que “los empresarios de muchos sectores nos pedían” porque les “facilitará un mayor conocimiento de los potenciales candidatos a ocupar puestos de trabajo”, indicó. También destacó que “facilitará un mayor aprendizaje” de los alumnos y que para los negocios será una “oportunidad para detectar necesidades y captar talento de muchos jóvenes que aprenden a amar un oficio”. En este sentido, afirmó que “la FP dual ayudará muchísimo, pero necesitamos un compromiso muy alto de las empresas”. En todo caso, “con las cerca de 45.000 que han dado prácticas a los alumnos que han acabado este año ya cubriríamos toda la FP dual” del próximo curso, aseguró.

Respecto a la FP intensiva, el director general admitió que “es la que está menos arraigada y la debemos potenciar”, e indicó que unos 18.000 alumnos tuvieron prácticas remuneradas en esta modalidad el último curso. “Muchas todavía lo son por la vía de las becas, y otras por contrataciones de formación en alternancia”, explicó.

Sectores clave

Otro gran reto del departamento es “planificar” la oferta formativa de una forma “más calibrada” para “reducir las distancias entre los intereses de los jóvenes, las oportunidades que da el tejido productivo y la oferta de los centros de formación”, señaló Coma. Valoró que “la decisión de querer estudiar lo que a priori interesa más es legítima”, pero alertó de que “hay sectores como el industrial, químico, agroalimentario o los transportes que tienen una demanda importante de futuros trabajadores, pero no son atractivos para los jóvenes porque seguramente no los sabemos explicar u orientar”. Explicó que existe una “tendencia habitual” hacia el sector de los servicios y “sabemos que hay una demanda muy superior a las plazas”, por lo que “no tenemos la voluntad de seguir incrementándolas en estos sectores sin garantías de que hay empresas suficientes para las prácticas”, aseguró. Puso como ejemplo a la rama sanitaria y aseguró que “no podemos crecer en algunas especialidades porque no tenemos suficientes centros sanitarios”. Añadió que para los ciclos de grado superior “la clave es que la demanda venga del mercado y la atendamos pidiendo a las empresas que tengan un grado de compromiso muy alto en la contratación de los alumnos”.

Al respecto, el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca, explicó que “la agricultura es el sector estrella en Lleida, pero aquí también visualizamos el logístico y el desarrollo de energías renovables como el hidrógeno”. Asimismo, valoró que “Lleida es un buen ejemplo de implementación de la FP dual”.

Más ciclos básicos

Tanto Coma como Roca destacaron el aumento de 7.583 plazas de FP para el próximo curso, y el director general señaló que “deberán permitir garantizar unos índices más bajos de abandono escolar prematuro con un incremento de las plazas de los ciclos de grado básico y los programas de formación e inserción”, destinados a alumnos que no superan la ESO.

“Las empresas antes buscaban personas dóciles, ahora rebeldes”

“Las empresas cada vez buscan a personas más rebeldes, atrevidas y curiosas, necesitan personas que hagan que las cosas pasen y no solo se dediquen a hacer lo que les dicen, sino que lo pongan en cuestión para aportar más valor”. Lo afirmó ayer Alfons Cornella, experto en tendencias y fundador de varias consultorías de innovación, en una ponencia que cerró la jornada de la FP. “No se puede hablar de transformar y mejorar la formación profesional si no somos conscientes de que tenemos un sector empresarial con una renovación extraordinaria y una gran voluntad de ser competitivo a nivel internacional”, con “transformaciones importantes en cualquier campo” y “muchas personas pensando en mejores formas de hacer las cosas para ganar eficiencia y productividad”, valoró.

La jornada se completó con una ponencia sobre los cambios en los perfiles de los alumnos a cargo de la profesora Carme Pinya y el inspector de educación Iñaki Monge. Asimismo, el director general de la FP, Ricard Coma, la directora general de Alumnado, Gemma Verdés y el presidente ejecutivo de la agencia FPCAT, José Luis Durán, participaron en una mesa redonda en la que hicieron balance del curso recién concluido.