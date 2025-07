Giro en la meteorología: Lleida se adentra en el trópico

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La meteorología de Lleida está experimentando un viraje, como ocurre en la mitad sur de la cuenca, hacia parámetros cercanos a los del clima tropical, caracterizado por una horquilla de temperaturas que no suele bajar de veinte grados y por un régimen de lluvias de precipitaciones intensas y prolongados periodos de sequedad. De hecho, instituciones como la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) llevan años advirtiendo de que se está dando “una subtropicalización del clima” y expertos en cambio climático como Antonio Turiel destacan que esos cambios se están acelerando.

Así, las no más de cinco noches tropicales (con más de 20º) que se daban en la capital a comienzos de siglo se han duplicado solo en la última quincena, con nueve entre los días 17 y 29 y tres en los que esa temperatura no se alcanzó por menos de medio grado. Y la propia Aemet pronostica otras seis seguidas y la posibilidad de que tres de ellas, las madrugadas del miércoles al viernes, sean ecuatoriales, con mínimas de 25º. Ese fenómeno no se había dado en Lleida hasta 2023, según la serie de datos que arranca en 1940.

La CHE, que en la documentación básica del PHE (Plan Hidrológico del Ebro) destaca la “progresiva expansión de los climas áridos y un retroceso de los templados y fríos” por los “efectos del calentamiento global”, aporta otros dos datos significativos de esa evolución: la expansión de ese clima, predominante en el Segrià, les Garrigues y el Pla d’Urgell, hacia el sur de la Noguera y el este de la Segarra en los últimos 30 años y, también, sendas reducciones de las precipitaciones del 3,5% y el 4,5% en las cuencas del Segre-Pallaresa y del Ribagorçana-Ésera.

Paralelamente, la sequía de los tres años anteriores y el carrusel de granizadas de este dan fe de la mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, entre los que se incluyen las olas de calor.

No obstante, las crisis, también las climáticas, alumbran oportunidades por la vía de la adaptación. En el caso de Lleida, ese fenómeno se observa en las 676 hectáreas dedicadas al cultivo de frutas tropicales (601 en el Segrià) que contabiliza el Idescat.

Más quejas del “horrible calor” en las habitaciones del Arnau

Pacientes del hospital Arnau de Vilanova de Lleida denunciaron ayer que llevan varios días sin aire acondicionado en las habitaciones de, al menos, la tercera y cuarta planta, lo que les obliga a soportar temperaturas sofocantes de hasta 38 grados. “En los pasillos sí que hay aire acondicionado, pero al no podernos mover de la cama nos estamos asando, es horroroso”, denunció una paciente de la tercera planta. “Yo estoy en el hospital desde el sábado pero mi compañera de habitación lleva 10 días así y es peligroso para nuestra salud, de hecho, si toco el marco de la ventana de aluminio me quemaría”, aseguró la paciente. Para intentar soportar esta situación tanto trabajadores del hospital como familiares de las personas ingresadas les han traído ventiladores a las habitaciones, “pero de poco sirve porque solo mueven aire caliente, de hecho he pedido que sacaran mi cama al pasillo para estar más frescos”. La paciente señaló que “los trabajadores se están portando de diez y hacen lo que pueden, pero lo que se lleva un cero es la dirección, no se entiende que a personas enfermas o que han pasado por una cirugía estemos en estas condiciones, puede pasar una desgracia”. Añadió que “es indignante que en un hospital de referencia como el Arnau de Vilanova se vivan cosas así y de forma tan prolongada”.

Cabe recordar que el lunes de la semana pasada ya hubo quejas de pacientes y familiares por el mismo motivo y la respuesta de la dirección del hospital fue entonces que desde el área de Mantenimiento“estaban revisando este tema en estos momentos”. Sin embargo, seis días después, el problema se ha agravado con la ola de calor. Ayer, fuentes del departamento de Salud atribuyeron la falta de aire acondicionado en las habitaciones “al envejecimiento y desgaste del centro”. Señalaron que están priorizando la renovación de estas infraestructuras y lamentaron las molestias a los pacientes.

Evacuado en Motferrer al quedarse deshidratado

Un equipo del SEM (Servicio de Emergencias Médicas) evacuó y trasladó a un centro sanitario a una persona que sufrió un episodio de deshidratación a mediodía de ayer en Montferrer y al que inicialmente habían atendido los Bomberos de la Generalitat.

Arden por el calor varios rulos de forraje en Esterri

Los Bomberos de la Generalitat tuvieron que movilizar dos dotaciones para sofocar el incendio de varios rulos o balas de forraje que prendieron en un prado de Esterri d’Aneu a las once de la mañana de ayer tras haber fermentado la hierba como consecuencia del calor. Los termómetros superaron ayer los 30 grados en el Pallars Sobirà.

Restricciones laborales por las temperaturas

El ministerio de Sanidad mantiene a las comarcas del llano de Lleida (Segrià, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra y Noguera) en situación de alto riesgo, lo que implica restricciones para los trabajos al aire libre.