La ZBE de Lleida empieza a multar a 200 euros y cien conductores ya han pedido exenciones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Centro Histórico ya es una realidad con todas las de la ley después de que este martes acabara la moratoria de seis meses que aplicó el ayuntamiento el 1 de enero, por lo que ahora todos los vehículos que no paguen el impuesto de circulación en Lleida o no tengan etiqueta ambiental (ECO, 0, B y C) podrán enfrentarse a multas de 200 euros si superan el límite de 24 pases anuales permitidos, que para 2025 se ha reducido a 12. Sin embargo, el consistorio ha contemplado una serie de exenciones que se pueden solicitar a través de la web de la Paeria y, por el momento, ya han recibido un centenar de solicitudes.

Así lo aseguró ayer la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, que detalló que algunos de estos casos son de personas no empadronadas en la ciudad “que tienen movilidad reducida, tienen vehículos de emergencia o deben acudir a un centro sanitario que está dentro de la ZBE”. Además de estas, las otras exenciones para la ZBE son tener vehículos que con una plaza de garaje en la zona, que presten “un servicio o actividad singular”, que sean un instrumento necesario para el ejercicio de una actividad profesional o que sus titulares estén próximos a jubilarse, tengan matrícula extranjera y cumplan los requisitos tecnológicos y de emisiones, hagan un transporte de mercancías o de transporte público o presten servicios municipales. Por otro lado, también estarán exentas las familias con rentas bajas y para hacerlo se tomará de referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente es de 600 euros. Para las familias de dos miembros el límite será de 1.500 euros al mes; para las de tres, 1.749; y para las de cuatro o más el límite será 1.980 euros.

Paralelamente, Morón recordó ayer que la primera fase de la ZBE abarca solo el Centro Histórico, su horario será de 7.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y tiene como límites Rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, avenida Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba y Príncep de Viana. A partir de 2028 se ampliará a los barrios de Noguerola, Escorxador, Universitat y Humbert Torres y en 2030 llegará hasta Cappont y el nuevo límite será la Ll-11. En este sentido, la edil remarcó que la exención de las restricciones para los vehículos empadronados en la ciudad se mantendrá en todas las fases.

“Sabemos que estos cambios pueden producir molestias a la ciudadanía, por lo que lo hemos implantado de forma progresiva”, dijo Morón. Añadió que están ultimando el plan Aparca para habilitar parkings disuasorios en las entradas de la ciudad que estarán conectados al centro con transporte público.