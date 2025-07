Segunda oportunidad de la prueba para acceder a grados de Educación

Un centenar de alumnos estaban convocados ayer a la segunda tanda de las pruebas de aptitud personal (PAP) en la Universitat de Lleida (UdL), imprescindibles de superar para poder acceder a los grados de Educación. Del total, se presentaron 86, básicamente estudiantes que no aprobaron la convocatoria ordinaria de abril, y se enfrentaron a dos exámenes, uno para evaluar su competencia comunicativa y razonamiento crítico y otro, su competencia matemática.

Los resultados, que no son numéricos sino que simplemente especifican si el alumno es apto o no, se harán públicos el próximo día 25. Los aspirantes a maestros que sean aptos deberán esperar a que les asignen plaza en alguno de los grados de Educación que aún tenga de libres, después de haberse asignado ya las de los que aprobaron las PAP el pasado abril. Entonces, las superó el 63,21%, por encima de la media catalana, del 58,07%.Maria, Abril, Clara y Carla hicieron ayer las pruebas, dos de ellas tras no superarlas en abril, una por tercera vez y para la otra, fue la primera. Las repetidoras explican que en las ocasiones anteriores se confiaron y no fueron bien preparadas, de manera que esta vez se apuntaron a un repaso y aseguran que les fue mejor. “Ha sido más fácil que las pruebas que hemos estado practicado”, aseguran. Son conscientes de que será difícil obtener plaza en alguno de los grados de Educación, pero confían en que queden vacantes en el de Infantil o el de Primaria. Como plan B en caso de quedarse fuera de todos, barajan matricularse en un ciclo formativo de este ámbito.