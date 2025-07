Nueva lista de adjudicaciones de plazas para docentes con casi 2.900 cambios

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Educación publicó ayer por la tarde las nuevas adjudicaciones de plazas docentes para el próximo curso, después de invalidar el proceso el pasado viernes al registrar errores. En la nueva publicación se han producido 2.898 cambios respecto a la anterior, que afectan a un 5% de los 57.000 participantes. El departamento reiteró sus disculpas “por las molestias ocasionadas” a los afectados, a las direcciones de los centros y al conjunto de la comunidad educativa. La consellera Esther Niubó comparecerá hoy en el Parlament para dar explicaciones, tras apuntar que se trató de una acción “deliberada y consciente” de una persona.

La nueva lista afecta tanto a personal funcionario como a interino. Educación aseguró que sus equipos han estado trabajando “intensamente” en las últimas horas para poder emitir las resoluciones, después de las “incidencias no justificadas” registradas la semana pasada. Concretamente, indica que detectó que “un cierto número de plazas no se adjudicaron siguiendo la normativa”, que marca que los puestos de trabajo vacantes se han de ocupar “preferentemente” por personal funcionario y, si eso no es posible, las plazas se ofrecen a interinos. Asimismo, Educación recuerda que ha abierto un expediente informativo para aclarar los hechos y actuar “de forma rigurosa, transparente y de acuerdo con la normativa interna”.

Por su parte, el sindicato Aspepc pide “identificar con nombre y apellidos a los autores” del error en las adjudicaciones, para poder interponer una denuncia y exigir la pena de inhabilitación especial.