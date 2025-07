Quejas de los usuarios de Avant por vibraciones excesivas en los trenes

La Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya ha denunciado que los trenes que prestan este servicio entre Barcelona y Lleida tienen vibraciones excesivas que generan molestias y malestar a los pasajeros. Una queja que transmitieron a principios de mes en una reunión con la Generalitat, Renfe, Adif y otras plataformas de usuarios donde les explicaron que estas vibraciones se deben a que varios convoyes que hacen este servicio no son Avant. “Algunos de los trenes que teníamos aquí están en Granada, así lo admitió uno de los representantes de Renfe”, dijo un portavoz de la Plataforma. Añadió que “respecto a los que actualmente tenemos aquí, la mayoría de las veces no llega a los 200 kilómetros por hora y tienen vibraciones”. “En cambio, el AVE va a 300 kilómetros por hora y no vibra tanto o directamente no lo hace, se llevaron los trenes buenos a Andalucía y aquí tenemos los de segunda o tercera”, señaló el portavoz de la Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya. Cabe recordar que esta no es la primera vez que hay quejas con las vibraciones de los Avant. De hecho, en 2019 sus usuarios demostraron con un sismógrafo que los trenes que cada día hacían este servicio entre Lleida y Barcelona vibraban el triple que los convoyes que tenían hasta entonces. Un hecho que se debió a que entonces Renfe se llevó todos los Avant más nuevos a la línea de Granada y los sustituía con otros más viejos. La Plataforma también pidió en la reunión revisar su política de abonos, los horarios de los Avant y aumentar las frecuencias entre Lleida y Barcelona.