ERC pide explicaciones por la tala de árboles en el barrio de la Mariola de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC ha solicitado formalmente explicaciones al gobierno de la Paeria por la reciente tala de árboles en el barrio de la Mariola de Lleida. Según ha denunciado la formación republicana, las actuaciones en Pius XII, Ferran el Catòlic y la plaza Barcelona han supuesto la eliminación de ejemplares arbóreos sin que posteriormente se haya procedido a su reposición.

Juanjo Falcó, portavoz republicano, ha manifestado que el consistorio ha talado árboles con la excusa de ampliar las aceras, pero ha incumplido su compromiso de reponer los ejemplares eliminados y, además, no ha concluido las obras iniciadas. "No puede ser que en lugar de mejorar la calidad de vida, las obras empeoren las condiciones de movilidad y confort climático", ha declarado Falcó en su intervención.