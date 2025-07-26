El Pavelló Barris Nord abrirá para seguir la final de la Eurocopa Femenina

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria abrirá este domingo el Pavelló Barris Nord para que la ciudadanía pueda disfrutar en directo de la final de la 14.ª Eurocopa Femenina de fútbol, que enfrentará España e Inglaterra a las 18 h al estadio Jakob-Park de Basilea (Suiza). El equipamiento se abrirá a las 17.30 h, con entrada libre y gratuita, y contará con servicio de bar y sillas en la pista para garantizar la comodidad de los asistentes. A diferencia de otras ocasiones, el seguimiento del partido se hará desde el interior del pabellón para protegerse de las altas temperaturas, convirtiendo el espacio en un refugio climático para todo el mundo.