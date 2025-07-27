Los campesinos alertan de una nueva plaga en las nectarinas mientras celebran el control de la mosca negra

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La plaga de la mosca negra, que había hecho daño en las últimas campañas de fruta a las tierras de Ponente, está este año bajo control. Pero la tranquilidad ha durado poco: el trip —un pequeño insecto también conocido como tisanòpter- se está convirtiendo en la nueva amenaza creciente para los campesinos, especialmente a los cultivos de nectarinas.

Según Sergi Balué, cabe sectorial de fruta dulce de JARC, "cada año hay más y su control es mucho difícil". El trip vive en el suelo y se alimenta de la dulzura de la fruta, provocando una decoloración visible que, a pesar de no afectar al sabor ni la calidad, penaliza gravemente el producto en el mercado. “Echamos en el zumo fruta que es buena y sana”, lamenta Balué, ya que muchas comercializadoras rechazan piezas con imperfecciones estéticas.

Los productores denuncian que los pocos insecticidas autorizados actualmente han perdido eficacia en muchas fincas y aseguran que el sector se encuentra “desarmado” ante la plaga. Por eso, reclaman a las autoridades europeas la autorización de nuevos productos que ya se utilizan en países vecinos como Francia, Italia o Grecia. “Es incoherente que un producto se pueda aplicar allí y no aquí”, critica Balué.

Mientras tanto, la mosca negra —que en años anteriores había causado graves pérdidas, especialmente en el Bajo Segre- ha tenido una incidencia “escasa” este 2025. Según Balué, la combinación entre trampas de captura masiva y el uso de insecticidas, sumada a unas condiciones climáticas favorables, ha permitido mantenerla a raya. “Hacía años que sufríamos mucho. Este año, la población está controlada”, asegura.

Sin embargo, la alegría ha sido efímera. El foco ahora se centra en la lucha contra el trip y en la necesidad urgente de disponer de nuevas herramientas para garantizar una fruta estéticamente aceptable y rentable para los productores.