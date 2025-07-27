Los campesinos alertan de una nueva plaga en las nectarinas mientras celebran el control de la mosca negra
El sector reclama más insecticidas para combatir el trip, un insecto que decolora la fruta y dificulta la comercialización
La plaga de la mosca negra, que había hecho daño en las últimas campañas de fruta a las tierras de Ponente, está este año bajo control. Pero la tranquilidad ha durado poco: el trip —un pequeño insecto también conocido como tisanòpter- se está convirtiendo en la nueva amenaza creciente para los campesinos, especialmente a los cultivos de nectarinas.
Según Sergi Balué, cabe sectorial de fruta dulce de JARC, "cada año hay más y su control es mucho difícil". El trip vive en el suelo y se alimenta de la dulzura de la fruta, provocando una decoloración visible que, a pesar de no afectar al sabor ni la calidad, penaliza gravemente el producto en el mercado. “Echamos en el zumo fruta que es buena y sana”, lamenta Balué, ya que muchas comercializadoras rechazan piezas con imperfecciones estéticas.
Los productores denuncian que los pocos insecticidas autorizados actualmente han perdido eficacia en muchas fincas y aseguran que el sector se encuentra “desarmado” ante la plaga. Por eso, reclaman a las autoridades europeas la autorización de nuevos productos que ya se utilizan en países vecinos como Francia, Italia o Grecia. “Es incoherente que un producto se pueda aplicar allí y no aquí”, critica Balué.
Mientras tanto, la mosca negra —que en años anteriores había causado graves pérdidas, especialmente en el Bajo Segre- ha tenido una incidencia “escasa” este 2025. Según Balué, la combinación entre trampas de captura masiva y el uso de insecticidas, sumada a unas condiciones climáticas favorables, ha permitido mantenerla a raya. “Hacía años que sufríamos mucho. Este año, la población está controlada”, asegura.
Sin embargo, la alegría ha sido efímera. El foco ahora se centra en la lucha contra el trip y en la necesidad urgente de disponer de nuevas herramientas para garantizar una fruta estéticamente aceptable y rentable para los productores.