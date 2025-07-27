ENTIDADES
Denuncian obras de una línea eléctrica en l’Horta
La asociación de vecinos de l'Horta Sud han presentado una nueva denuncia al ayuntamiento por las obras que Solaria está llevando a cabo en varias partidas para hacer una línea eléctrica al considerar que ha cometido una infracción urbanística grave. Concretamente, critican que la profundidad de las zanjas que están haciendo tiene una profundidad insuficiente y que reponen con hormigón tramos de caminos dañados por los trabajos en vez de utilizar un acabado asfáltico. Dos hechos que consideran una infracción porque la reposición de caminos “no consta autorizada en ningún documento público del proyecto” y puede afectar “a la funcionalidad y durabilidad del camino”. Piden a la Paeria que ordene reponer los tramos de camino dañados y multe a los responsables. La entidad ya presentó una denuncia contra estas obras por no señalizar debidamente las rasas junto a caminos.