El leridano Miquel Molins, vicepresidente de los veterinarios de todo el Estado

Miquel Molins Elizalde, presidente del Colegio de Veterinarios de Lleida, fue elegido ayer vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) del Estado al obtener 31 votos, frente a los 19 que sumó la otra candidata, María Luisa Fernández Miguel, máxima responsable de la corporación veterinaria en Tenerife. Molins preside el ente colegial de Lleida desde 2024, pero ya había ocupado este mismo cargo entre 2009 y 2011. Es también jefe de Dependencia de Sanidad y Política Social de la subdelegación del Gobierno central en Lleida y ejerce como profesor asociado del doble grado de Veterinaria y Producción Animal de la Universitat de Lleida (UdL).

En los comicios celebrados para renovar la junta ejecutiva de la OCV, también fue escogido Gonzalo Moreno del Val como presidente durante los próximos seis años al haber obtenido su candidatura 29 votos. Moreno se impuso a la de Álvaro Mateos Amann, del colegio de Bizkaia, que obtuvo 22 sufragios en los comicios.