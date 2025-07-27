Niubó quiere adjudicar en junio las plazas a docentes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La consellera de Educación, Esther Niubó, cree que deben reforzar la “robustez técnica” y la seguridad de los procesos, como las adjudicaciones de plazas docentes, tras el escándalo de las últimas, que obligó al departamento a repetirlas y que se saldó con la destitución del director general de Plantilla. Así lo indica en una entrevista al diario ARA, en la que también apuesta por “poder hacer una planificación mucho más acotada en el tiempo” para que a finales de junio ya se puedan tener las adjudicaciones y dar más tranquilidad a las direcciones de los centros educativos. Sobre el ‘error’, remarca que hay un expediente informativo abierto que puede derivar en uno disciplinario. Niubó dice que el objetivo final es poder estabilizar los claustros y consolidar la vinculación entre los docentes, ya sean funcionaros o interinos, y mantener su arraigo en el territorio. “No nos va bien que cada año haya tantísima movilidad del profesorado”, subraya.

Asimismo, defiende la jornada intensiva en Secundaria y afirma que “en ningún caso” quiere retroceder. Respecto a la posibilidad de recuperar sexta hora en las escuelas públicas, considera que una hora lineal más no mejora ni la calidad ni la equidad y añade que la intención es ir hacia una “equiparación progresiva entre la pública y la concertada”, lo que implicará hablar de financiación, plantillas y jornadas.