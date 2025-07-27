Tramitadas en Lleida 6.434 ayudas para pagar el alquiler, un 45% más que hace dos años

La Generalitat tramitó el año pasado 6.434 ayudas para pagar el alquiler en las comarcas de Lleida, lo que supone 1.016 más, un incremento del 18,75%, según datos de un informe elaborado por la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). De hecho, es el segundo año consecutivo en el que aumentan un millar, de manera que en dos ejercicios la subida es de un 45% El montante global de la partida para estas subvenciones es de 10,1 millones, la misma cantidad que en 2022, mientras que en 2023 había descendido a 8,1 millones.

El importe medio de la subvención por vivienda es de 1.584,87 euros, algo más que los 1.495,23 de 2023, pero mucho menos que los 2.275,25 de dos años atrás. Se trata del importe menor de las cuatro demarcaciones catalanas, pero hay que tener en cuenta que el precio del alquiler es también es menor (ver desglose). Las ayudas en Barcelona fueron de una media de 2.287,31 euros, de 1.993,68 en Girona y de 1.763,79 en Tarragona.

Lleida es, además, la demarcación con menos ayudas al alquiler tramitadas y con el importe global más bajo, con diferencia. En Girona se gestionaron 10.287 subvenciones por un total de 19,9 millones de euros; en Tarragona, 12.673 ayudas por 22,3, millones; y en Barcelona, 58.505 y 133,8, respectivamente.

El informe detalla que también en 2024 se tramitaron otras ayudas para el pago de la vivienda. En concreto, 158 prestaciones de especial urgencia, 438 para el alquiler para pisos de la Agència d’Habitatge y 106 extraordinarias. Asimismo, en el marco del servicio de asesoramiento sobre la deuda hipotecaria Ofideute, se iniciaron 222 expedientes, se cerraron 122 intermediaciones y se llegó a 55 soluciones pactadas.

Más contratos, de una media de 502 euros al mes

En toda Lleida, en 2024 se formalizaron 6.514 contratos de alquiler de viviendas, un 1,3% más que en 2023. Así lo indican datos de la Agència de l'Habitatge y el servicio de documentación del departamento, a partir de la fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl). Según este informe, Lleida fue la única provincia en la que se incrementó la firma de contratos. En cambio, en Barcelona disminuyeron un 13,3%, en Girona cayeron un 6,5% y en Tarragona, un 2%.

La renta media del conjunto de la demarcación fue de 502,82 euros al mes, un 4,2% más elevada que la del ejercicio anterior, pero la más económica de Catalunya. En las comarcas del Alt Pirineu i Aran el alquiler es más caro, de 558,37 euros al mes y se firmaron 1.587 contratos mientras que en las del llano es de 501,37 de media y 4.956 contratos. Barcelona lideró el ranking con 933,35 euros al mes de media, en Girona fue de 659,78 y en Tarragona, de 585,71.

Asimismo, en 2024 se formalizaron 171 nuevos contratos a través de las redes de mediación para el alquiler social y había 849 vigentes.