Contadores de agua individuales en Gaspar de Portolà para gestionar mejor los impagos

El gobierno municipal del PSC y el grupo de ERC tienen previsto reeditar el denominado Pacto del Agua, que ya firmaron el año pasado y que tiene su origen en el mandato anterior, por el que los republicanos avalaron una subida del recibo del agua a cambio de ejecutar inversiones hidráulicas en la ciudad por un importe de más medio millón de euros anual. “Creo que es un acuerdo positivo para la ciudad para que podamos garantizar inversiones anuales. Quedan algunas cosas pequeñas por acordar, pero la voluntad es renovarlo”, señaló el concejal de ERC Juanjo Falcó, en una visita a las obras de renovación de la red de agua y alcantarillado de la calle Reial de Els Magraners, enmarcadas precisamente en espe pacto (ver desglose inferior).

Asimismo, Falcó indicó que uno de los compromisos fruto de este acuerdo, a ejecutar el próximo septiembre, es la eliminación de un depósito de agua antiguo en los bloques Gaspar de Portolà, en la Mariola, para mejorar la calidad del suministro a las viviendas, y añadió que también se impulsará la instalación de contadores de agua individuales, ya que ahora son comunitarios, situación que dificulta la gestión en caso de que se produzcan impagos, anuncio que ratificó la teniente de alcalde Begoña Iglesias. En mayo del año pasado, Aigües de Lleida cortó el suministro a tres de estos bloques por no pagar los recibos, que al poco tiempo reconectó después de que la Paeria negociara con las familias un plan de pago de la deuda. Iglesias recordó que ya efectuaron una actuación similar en los bloques Voravia de Balàfia, y subrayó que también trabajan en la renovación del fondo social, destinado a evitar cortes de suministro a familais vulnerables. Al respecto, Falcó apuntó que quieren incrementar al dotación de fondo.

Tuberías ecológicas en la calle Reial de Mangraners

La Paeria está renovando las tuberías de agua potable y alcantarillado de la calle Reial de Els Mangraners, en el marco de las inversiones del Pacto del Agua y del compromiso de mejora paulatina de las calles más antiguas del barrio. El prespuesto es de 112.742,45 euros y tienen una duración prevista de tres meses. El alcalde, Fèlix Larrosa, visitó als obras junto a la teniente de alcalde Begoña Iglesias y el edil de ERC Juanjo Falcó. Iglesias anunció que se instalarán, a modo de prueba piloto, tuberías “ecológicas” de polipropileno obtenido con material reciclado, que sustiruirán las de fibrocemento. “Hace tiempo que nos pedían renovar el alcantarillado y la conducción de agua de esta calle, que era antigua”, indicó. La actuación incluye también sustituir diez acometidas domiciliarias y todo el pavimento de la calle (286 metros cuadrados), que pasará a tener acera y calzada en una plataforma única, siguiendo el modelo ejecutado en la calle Martos. La presidenta de la asociación vecinal del barrio, Pilar Sánchez, celebró la mejora.

Un pacto que se originó el mandato pasado

El primer Pacto del Agua se remonta al mandato anterior, cuando el republicano Miquel Pueyo era alcalde y los socialistas conformaban el primer grupo de la oposición. Entonces, en octubre de 2020, el PSC avaló la subida del 7,5% en tres años de la tarifa del agua y del 75% de la del alcantarillado en una votación que escenificó la primera discrepancia en el tripartito que gobernaba entonces la Paeria, puesto que JxCat se abstuvo. En el actual mandato, con el socialista Félix Larrosa al frente, el pacto fue reeditado el año pasado con el apoyo de ERC, esta vez desde la oposición.