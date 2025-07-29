Los Bomberos actúan en una nueva noche de crema de contenedores en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos han atendido varios incendios durante la madrugada de este 29 de julio de 2025, según ha podido saber este diario. La primera intervención se produjo a las 1:11 de la madrugada en la calle Corunya, en la Mariola, donde fue necesaria una dotación para extinguir un incendio que afectaba a una valla vegetal.

Posteriormente, los efectivos iniciaron una ruta de actuaciones para apagar varios fuegos en contenedores de residuos. A las 2:04 horas, los bomberos intervinieron en la calle Maragall, donde quemaban tres contenedores de desperdicios. La siguiente actuación se registró a las 2:28 horas muy cerca, en la calle del Bisbe, con un contenedor de rechazo afectado por las llamas.

La última intervención de la madrugada tuvo lugar a las 2:40 horas en la calle Sant Antoni, donde también quemó un contenedor de rechazo. Todas las actuaciones se resolvieron evitando que los incendios se propagaran a otros elementos próximos.