Los Bomberos actúan en una nueva noche de crema de contenedores en Lleida
Los efectivos del cuerpo de bomberos intervinieron en cuatro incidentes separados: un incendio de vallas vegetales y tres afectaciones en contenedores en diferentes puntos de la ciudad
Los Bomberos han atendido varios incendios durante la madrugada de este 29 de julio de 2025, según ha podido saber este diario. La primera intervención se produjo a las 1:11 de la madrugada en la calle Corunya, en la Mariola, donde fue necesaria una dotación para extinguir un incendio que afectaba a una valla vegetal.
Posteriormente, los efectivos iniciaron una ruta de actuaciones para apagar varios fuegos en contenedores de residuos. A las 2:04 horas, los bomberos intervinieron en la calle Maragall, donde quemaban tres contenedores de desperdicios. La siguiente actuación se registró a las 2:28 horas muy cerca, en la calle del Bisbe, con un contenedor de rechazo afectado por las llamas.
La última intervención de la madrugada tuvo lugar a las 2:40 horas en la calle Sant Antoni, donde también quemó un contenedor de rechazo. Todas las actuaciones se resolvieron evitando que los incendios se propagaran a otros elementos próximos.