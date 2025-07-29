La Universitat de Lleida cerrará por vacaciones del 4 al 24 de agosto

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) cerrará sus instalaciones al público a partir del lunes día 4 hasta el 24 de agosto. Es una medida incluida en el plan de ahorro energético. Estima que el cierre de sus instalaciones estos 20 días generará un ahorro de unos 72.000 euros en telefonía, electricidad o limpieza. Así lo aseguró el vicerrector de Infraestructuras de la UdL, Narciso Pastor, que añadió que el ahorro es ligeramente superior al del año pasado “debido al encarecimiento del precio de la luz”. De este modo, los únicos edificios que mantendrán parcialmente su actividad a partir del viernes serán los del campus de Agrónomos y Veterinaria, el estabulari (el macrolaboratorio de investigación con roedores) y el edificio docente de Medicina; los edificios de Biomedicina 1 y 2 que acogen el Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida).

Por otro lado, la biblioteca y sala de estudio del Rectorado estarán cerradas por las obras de mejora de eficiencia energética. Los trabajos durarán 4 meses, y mientras no vuelvan a tener climatización, a partir de septiembre la bilioteca de la UdL que prestará servicio los fines de semana será la de Ciencias de la Salud hasta octubre. De lunes a viernes la biblioteca y sala de estudio del Rectorado sí que abrirá con horario reducido, de 8.30 a 11.30 horas.