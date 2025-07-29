Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un asalto que habría sufrido un joven a primera hora de la tarde del pasado viernes entre la Mariola y el Turó Gardeny. La víctima denunció que fue abordada por varios individuos que le agredieron, intentaron colocarle una bolsa en la cabeza, lo dejaron inconsciente y le sustrajeron unos 1.000 euros que acababa de sacar un cajero automático.

Los hechos, según el denunciante, tuvieron lugar sobre las 15.00 horas en la avenida Galileo Galilei, que es el acceso al Turó de Gardeny desde Passeig de Ronda. El hombre explicó a los Mossos d’Esquadra que minutos antes había retirado unos 1.000 euros de un cajero en la Mariola cuando varias personas le asaltaron por detrás e intentaron ponerle una bolsa de plástico en la cabeza.

El joven pudo zafarse pero le acabaron dando un golpe que lo dejó inconsciente. Fue atendido en el hospital Arnau de Vilanova. Al despertarse, descubrió que le habían robado el dinero y la tarjeta. La víctima cree que los asaltantes vieron cómo sacaba el dinero, le siguieron y le robaron.

Los Mossos han abierto una investigación para tratar de identificar a los individuos. Entre otros, se están analizando grabaciones de cámaras de seguridad.

Cabe recordar que la semana pasada hubo un detenido en esta calle por una tentativa de homicidio. Ocurrió el jueves por la tarde cuando un individuo atacó a otro con un hacha. La víctima sufrió un corte en un brazo cuando repelió el hachazo que presuntamente el arrestado le quería dar en la cabeza. El supuesto autor fue arrestado por la Guardia Urbana y quedó libre con cargos tras pasar a disposición judicial.