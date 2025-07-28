Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana arrestó el jueves por la tarde en Turó de Gardeny a un joven de 25 años acusado de intentar matar a otro, de 20, atacándolo con un hacha. La víctima sufrió un profundo corteen el brazo al protegerse cuando el agresor lo intentó golpear con el arma blanca en la cabeza. El presunto autor fue arrestado poco después por una patrulla. Le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 17.30 horas cuando un individuo atacó otro durante una discusión. Por lo visto, de manera sorprendente intentó clavarle un hacha en la cabeza. La víctima se protegió con el brazo, sufriendo un corte profundo y huyó, alertando a un vigilante de seguridad de que había por la zona.

Al lugar acudieron varias patrullas, que minutos después localizaron al presunto autor. También recuperaron el hacha. El individuo fue arrestado por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones. La víctima fue evacuada a un CUAP para ser atendido.

En otro orden, la Policía Local arrestó la madrugada del viernes a un hombre de 32 años que tenía en vigor una orden de búsqueda y detención de un juzgado de lo Penal de Barcelona