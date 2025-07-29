Llevan a Fiscalía las obras de una línea eléctrica por supuesto delito ambiental

La asociación de vecinos Horta Sud ha presentado una denuncia ante la Fiscalía al considerar que las obras para construir una línia de alta tensión soterrada por la partida de Quatre Pilans podría suponer un posible delito contra el medio ambiente. Concretamente, la entidad señala que ni el estudio de impacto ambiental ni la documentación técnica del proyecto han evaluado la presencia de una especia vegetal, la Limonium tournefortii, un arbusto que está calificada como vulnerable. En la denuncia se detalla que la ubicación de esta planta coincide “o es inmediatamente adyacente al trazado soterrado de la línea eléctrica aprobada”, donde se “están ejecutando zanjas y servitudes temporales de obra” y que “ningún documento ambiental del proyecto hace mención específica” a este tipo de planta, que en la península solo consta documentada que esté en zonas concretas de Lleida y Aragón. A raíz de esta situación, la asociación de vecinos apunta que el Cógido Penal, la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad y varios decretos de la Generalitat establecen la obligación de proteger las especies vulnerables, evaluar los impactos e impedir su destrucción sin autorización. Por todo ello, pide a la Fiscalía el inicio de diligencias de investigación penal, una inspección urgente de las obras y acuerde, si considere conveniente, la paralización cautelar de las obras y analizar si existen responsabilidades penales o administrativas.

Esta entidad ha denunciado varias veces ante la Paeria estas obras aludiendo a infracciones urbanísticas y de señalización. Son obras que hace Solaria para conectar un parque solar de Alcarràs con la subestación eléctrica de Els Mangraners.