Detenido el hombre que atacó con una hoz a otro en la Mariola de Lleida

Los hechos tuvieron lugar en la calle Vivaldi de la Mariola el sábado por la noche. - MAGDALENA ALTISENT

Albert Guerrero Periodista Lleida

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a última hora de la tarde del lunes a un hombre de 32 años como presunto autor del ataque con una hoz a otro individuo el sábado por la noche en la calle Músic Vivaldi, en la Mariola, como avanzó SEGRE.

Fue arrestado sobre las 19.00 horas en la calle Júpiter como presunto autor de los delitos de homicidio y daños. Se trata de un hombre que cuenta con 26 antecedentes policiales, la mayoría por delitos contra el patrimonio por hurtos y robos. El arrestado pasó ayer a disposición ante el juzgado de guardia de Lleida, que decretó su puesta en libertad con cargos.

La causa se seguirá por un delito de lesiones con arma blanca ya que la víctima sufrió un corte en un brazo. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22.30 horas del sábado, cuando un viandante le recriminó a otro que hubiera decidido ponerse a reparar un coche en plena calle, a esas horas y en ese lugar.

La conversación fue subiendo de tono para transformarse rápidamente en una discusión intensa que se interrumpió de manera súbita cuando el vecino que estaba reparando el automóvil decidió abandonar la escena para acercarse a la vivienda, cercana, en la que reside. Regresó poco después esgrimiendo una hoz con la que atacó a su interlocutor, que sufrió lesiones en un brazo como consecuencia del ataque.

Agresión con un hacha

La semana pasada también hubo otro arrestado por tentativa de homicidio. Ocurrió el jueves en el Turó de Gardeny cuando un joven de 25 años agredió a otro joven con un hacha durante una discusión. La víctima sufrió un corte en un brazo al protegerse. Fue detenido por la Guardia Urbana y el juzgado de guardia también decretó su libertad.