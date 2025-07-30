El bar de la Seu Vella de Lleida que reabre este fin de semana bajo una nueva gestión

El bar de la Sibil·la está situado a la Contraguardia de la Reina del Turó de la Seu Vella. - AMADO FORROLLA

La empresa Canalla x Bonobo, la nueva adjudicataria del bar de la Sibil·la, situado en la Contraguardia de la Reina de la Seu Vella, prevé reabrirlo este fin de semana, para dar servicio a los visitantes del Turó durante la temporada alta.

El establecimiento cerró a mediados de mes al vencer la prórroga a los anteriores gestores, que no se presentaron a la licitación. Un portavoz de los nuevos concesionarios indicó que están esperando de forma inminente la entrega simbólica de las llaves por parte del Ayuntamiento de Lleida, que podría ser hoy mismo, y efectuar la firma de la documentación, y remarcó que “la intención es abrir el fin de semana”.

También subrayó que la apertura será de forma provisional con las actuales instalaciones para dar servicio en el Turó en los meses de verano en que es más visitado, y hasta finales de año. Así, en enero cerrarán de nuevo para ejecutar “la reforma de la nueva Sibil·la”. El proyecto incluye la instalación de food trucks de forma permanente y la celebración de acontecimientos de tardeo en la plaza Hispanoamèrica a partir del 2026. Esta última iniciativa representa una novedad en el contrato de concesión, que por primera vez permite ampliar la oferta gastronómica y de ocio más allá del mismo bar.