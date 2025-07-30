Una empresa leridana gestionará el catering de la Llotja y reabrirá la terraza

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Centre de Negocis i Convencions y la Paeria formalizaron ayer el contrato del servicio de catering en la Llotja y la gestión de la terraza, que ha sido adjudicado a la empresa leridana Cuina en Moviment SL por 3 años y la posibilidad de 2 más.

La propuesta de catering para congresos y otros eventos incluye productos producidos en Lleida y una oferta enogastronómica de calidad. En la licitación se ha tenido en cuenta la solvencia económica y profesional de la empresa, que pertenece al grupo Tugues, y su capacidad logística.

El catering se ofrecerá a partir de septiembre y la terraza comenzará a funcionar en primavera, ya que la adjudicataria debe adecuar el espacio. Shalom continuará gestionando la cafetería-restaurante Davall y en los próximos días se firmará el contrato con los nuevos gestores del bar de la Seu Vella, la empresa Canalla x Bonobo.