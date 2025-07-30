SEGRE

BOMBEROS

Investigan una nueva oleada de incendios de madrugada

Estado en el que quedó la valla vegetal en la Mariola. - AMADO FORROLLA

Nueva oleada de fuegos de madrugada en las calles de Lleida, que se sospecha que son intencionados. Los Bomberos acudieron a la 1.11 horas a la calle Corunya con Rambla de la Mercè, en la Mariola, donde ardió una valla vegetal. Posteriormente, se declararon tres incendios de contenedores en las calles Maragall (2.04 horas), Bisbe (2.28 horas) y Sant Antoni (2.40 horas). La semana pasada hubo un caso similar y la Urbana identificó a un sospechoso.

