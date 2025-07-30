Investigan una nueva oleada de incendios de madrugada

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Nueva oleada de fuegos de madrugada en las calles de Lleida, que se sospecha que son intencionados. Los Bomberos acudieron a la 1.11 horas a la calle Corunya con Rambla de la Mercè, en la Mariola, donde ardió una valla vegetal. Posteriormente, se declararon tres incendios de contenedores en las calles Maragall (2.04 horas), Bisbe (2.28 horas) y Sant Antoni (2.40 horas). La semana pasada hubo un caso similar y la Urbana identificó a un sospechoso.