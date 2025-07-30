La Paeria cede a la Universitat de Lleida los cinco pisos de la Casa dels Artistes de Lleida para alojar a estudiantes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria, a través de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU), y la Universitat de Lleida (UdL) firmaron ayer un convenio que permitirá que el próximo curso cinco estudiantes puedan alojarse en los cinco pisos de la Casa del Artistes, ubicada en los números 31-33 de la calle Cavallers, pagando entre 150 y 195 euros al mes.

La teniente de alcalde Begoña Iglesias detalló que trata de cuatro estudios de 30 m² y uno de 42 m² que se adjudicarán en régimen de cesión de uso por un curso, aunque se podría ampliar al verano. La EMAU invertirá unos 50.000 euros en su adecuación, renovando el mobiliario y la cocina, y los univesitarios podrán usar también la sala de reuniones y estudio de la primera planta.

El rector de la UdL, Jaume Puy, apuntó que los pisos se destinarán a “estudiantes con necesidades especiales”, ya sean por discapacidades físicas o de otro tipo, por cuestiones socioeconomicas o por ser refugiados, para promover la igualdad de oportunidades. Todavía no se ha abierto la convocatoria para solicitarlos. En todo caso, un comité de la universidad evaluará los expedientes.

El alcalde, Fèlix Larrosa, destacó que el objetivo de este convenio es fortalecer la capitalidad universitaria, facilitar al acceso a la vivienda al alumnado que viene a Lleida a estudiar y recuperar la habitabilidad del Centro Histórico. Es este sentido, dijo que se trata de una de las 32 acciones en marcha en este barrio. Citó la reconversión del Mercat del Pla en un espacio para cooperativas de jóvenes, el proyecto 4.0 con la fundación Incyde de les Cámaras de Comercio y la construcción de vivendas en Galera y Cavallers. “Tenemos que avanzar en fórmulas de cooperación como estas, para ser una ciudad de oportunidades”, subrayó.

Piso del Govern para refugiados

La vicerrectora de Esudiantes, Montserrat Rué, explicó que la Agència de l’Habitatge de Catalunya les cedió un piso de dos habitaciones en el barrio del Escorxador que han destinado a alojar a dos estudiantes refugiado, un sirio y una ucraniana. Anunció que han solicitado otro para poder amplir este servicio.