Muestra los genitales a niños y padres en un parque infantil de Lleida, se lo recriminan y orina delante de ellos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo ayer por la tarde en la plaza de l'Escorxador a un hombre de 46 años acusado de mostrar los genitales a un grupo de niños que estaba jugando en un parque infantil. Los padres se lo recriminaron y el individuo los volvió a mostrar y orinó delante de ellos.

Una patrulla le detuvo como presunto autor de un delito de exhibicionismo. En otro orden, la Policía Local detuvo a las 16.15 horas a un hombre en Passatge Segrià por resistencia y desobediencia a la autoridad.