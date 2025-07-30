SEGRE

Muestra los genitales a niños y padres en un parque infantil de Lleida, se lo recriminan y orina delante de ellos

Una patrulla lo detuvo como presunto autor de un delito de exhibicionismo

Una vista de la plaza del Escorxador de Lleida

La Guardia Urbana detuvo ayer por la tarde en la plaza de l'Escorxador a un hombre de 46 años acusado de mostrar los genitales a un grupo de niños que estaba jugando en un parque infantil. Los padres se lo recriminaron y el individuo los volvió a mostrar y orinó delante de ellos.

Una patrulla le detuvo como presunto autor de un delito de exhibicionismo. En otro orden, la Policía Local detuvo a las 16.15 horas a un hombre en Passatge Segrià por resistencia y desobediencia a la autoridad.

