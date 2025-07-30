Raimat revela sus orígenes romanos con una exposición arqueológica única: "Son piezas de un valor incalculable"

A pesar que en el imaginario colectivo Raimat se fundó a principios del siglo XX, lo cierto es que hace dos mil años ya existía una población al pie de la vía romana que unía Lleida con Huesca en la que ya se hacía vino. Esto es lo que demuestra la exposición que desde el pasado jueves y hasta mañana acoge el ayuntamiento de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) gracias a una cesión de varios restos que ha conservado y catalogado el Axiu Arqueològic de Lleida.

Son 10 piezas de antiguas vasijas, lámparas de aceite y de ánforas de vino que se hicieron entre el siglo I adC. y el III dC. “y lo más curioso de todo es que no hay evidencias que se llegaran a usar, estaban destinadas a ser vendidas a los viajeros que iban de Ilerda a Osca”, explica Xavier Calomarde, historiador, concejal de Raimat y responsable de la exposición.

Señala que todo apunta que el enclave que ahora es Raimat es de origen romano “porque no hay evidencias de presencia neolítica ni ibérica y se instalaron aquí por la proximidad de la vía romana, porque estaba en un altiplano estratégico a nivel defensivo y a orillas del río que pasaba por aquí, la Clamor”.

Los primeros hallazgos los hicieron los jesuitas en los años 80 y 90, que avisaron a la Paeria “y el profesor de Historia Antigua Arturo López, hizo excavaciones y documentó y clasificó estos restos”. Unos hallazgos que, tras pasar años en el Arxiu Arqueològic, han vuelto por primera vez, y aunque solo sea por una semana, a casa.

De vasos galos y napolitanos hasta piezas de cocina cartaginesas

Entre las piezas de la época romana que hay en la exposición podemos encontrar una copa procedente de la Galia (la actual Francia), una ánfora bética (la provincia romana que ahora es Andalucía), vasos hispánicos de Ilerda e incluso un vaso napolitano y utensilios de cocina procedentes de Cartago, la actual Túnez. “Son piezas de un valor incalculable”, señaló Calomarde. Por su parte, el alcalde de Raimat, Ivan Fernàndez, dijo que “ojalá pudiéramos restaurar más piezas y tener una exposición fija aquí, pero entiendo que es complicado conservarlas debidamente”.